Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızda başlayıp, ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yeni Sanayi Sitesi yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu ve D-100 kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.