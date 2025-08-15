Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz'da anızda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Ekipler yangına müdahale ediyor, bölgede yoğun duman nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızda başlayıp, ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yeni Sanayi Sitesi yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu ve D-100 kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.