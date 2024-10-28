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Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızla müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında 80 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kavaklı beldesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Alevler kısa sürede yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yönlendirildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 80 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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