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Kırklareli'nde Akıllı Atık Projesi Tanıtıldı

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Kırklareli'nde, Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında Akıllı Atık Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde, Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında Akıllı Atık Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir katıldı.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" hareketi doğrultusunda çevreyi koruyan ve sürdürülebilir kalkınmayı esas alan çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti.

Projenin Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan'dan ortakları buluşturan örnek bir uluslararası iş birliği olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında akıllı atık toplama sistemleri, dijital eğitimler, ödüllendirme uygulamaları ve çevre altyapısını güçlendirecek yatırımlarla geri dönüşüm bilinci özellikle çocuklarımız arasında yaygınlaştırılacaktır. Çevreyi korumak, gelecek nesillere karşı ortak sorumluluğumuzdur."

Konuşmaların ardından projenin tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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