Kırklareli'nde 57 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kırklareli'nde 57 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

M.A'ya ait iş yerinde yapılan aramada, 43 bini boş 57 bin makaron, 26 kilogram kıyılmış tütün ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

M.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.