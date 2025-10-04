Kırklareli'nde 5. Bağ Bozumu Şenlikleri Başladı

Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 5. Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı.

Şenliklerin başlaması dolayısıyla köy meydanından şenlik alanına kadar süren kortej yürüyüşü yapıldı.

Yöresel kıyafetler giyen kadınlar da omuzlarında taşıdıkları üzüm dolu sepetler ve çömlekler ile talika eşliğinde yürüyüşe katıldı.

Vali Uğur Turan ve beraberindekiler, şenlik alanında bulama ve pekmez yapılan alanı gezip kadınlardan bilgi aldı.

Daha sonra kadınlar yöresel oyunlar oynayıp maniler söyledi.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, geçmişte Kırklareli'nin "üzüm kenti" olarak anıldığını söyledi.

Kentte üzüm üretimin artması için çalıştıklarını ifade eden Turan, bu tür etkinliklerin geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Köy muhtarı Mustafa Birkan Teke de şenliğe katılanlara teşekkür etti.

Şenliğin uluslararası boyuta taşınmasını istediklerini anlatan Turan, bu tür etkinliklerin köy halkının birlik, beraberliğini de arttırdığını kaydetti.

Şenliğe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile köylüler katıldı.