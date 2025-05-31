Kırklareli'nde 42 Suçlu Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 19'u hükümlü 42 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Mayıs tarihlerinde haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 42 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.