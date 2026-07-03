Kırklareli'nde 27 köye yangın hidrantı alım teklifi, yatırım programına dahil edildi
Kırklareli İl Genel Meclisi, 27 köye 37 yangın hidrantı alınması teklifini oy birliğiyle yatırım programına dahil etti.
Kırklareli İl Genel Meclisi, 27 köye 37 yangın hidrantı alınması teklifini yatırım programına dahil etti.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen temmuz ayı 2. birleşimi, son toplantıya ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.
Toplantıda, Kırklareli İl Özel İdaresince hizmet alanında bulunan 27 köye 37 yangın hidrantını alınması teklifinin yer aldığı gündem maddesi görüşüldü.
Yangın hidrantı alımı teklifi oy birliği ile yatırım programına alındı.
Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.
Kaynak: AA / Serhat Ünver