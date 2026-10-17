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Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen taşıyan sürücü kaçakçılık iddiasıyla tutuklandı

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Kırklareli'nde jandarmanın ihbar üzerine durdurduğu panelvanda 24 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, ihbar üzerine B.D. yönetimindeki panelvanı durdurdu.

Araçta 24 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü B.D. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sürücünün telefonunda yapılan incelemede göçmenlerin bırakılacakları konumların bulunduğu ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Şüpheli B.D. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA
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