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Kırklareli'nde sağlık personeli, yenidoğan canlandırma programı eğitimi aldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit'in de katıldığı eğitime, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Vize Devlet Hastanesi ve 112 Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan 20 sağlık personeli katıldı.

Eğitimde, yenidoğan sağlığının korunması ve yaşamın ilk anlarında etkin ve doğru müdahalenin sağlanmasına yönelik bilgiler verildi.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

Kaynak: AA