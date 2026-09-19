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Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

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Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Belediye Başkan Vekili Kürşat Yamaner, Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli ile Kırklareli Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Yürükçü, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Ardından, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Bakım Üsteğmen Mustafa Demirocak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Dernek Başkanı Özsevimli ise bugün gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Vatan uğruna canlarını vermeye hazır olduklarını anlatan Özsevimli, Türk milletinin zaferden zafere koşan ecdadını örnek aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Turan ve protokol üyeleri gazilere karanfil verdi.

Kaynak: AA
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