Kırklareli Mevlit Kandili'ni kutladı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili, Kırklareli'nde de kutlandı. Müftülük tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Mevlit Kandili'nde eller semaya açıldı

KIRKLARELİ - Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde de ihya edildi.

Tüm İslam aleminde olduğu gibi Kırklareli'nde de müftülük tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlit Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif'in okunduğu, ilahiler ile kaside seslendirildi ve salavat getirilen program dualarla son buldu.