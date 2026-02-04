Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi toplantıları devam ediyor

Güncelleme:
Kırklareli İl Genel Meclisi, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayılarını ve iş alanlarını araştırarak rapor oluşturdu. Lüleburgaz'da 567, Kırklareli'nde ise 1199 öğrenci eğitim görmekte. Öğrencilerin en fazla ilgi gösterdiği alan güzellik ve saç bakım hizmetleri.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, şubat ayı ikinci birleşimin tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda, meclis üyeleri tarafından Kırklareli ve Lüleburgaz'da mesleki eğitim merkezlerinde kaç öğrencinin eğitim gördüğü, öğrencilerin alanları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alıp almadıkları yönünde verilen yazılı önerge okundu.

Önerge kapsamında Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporu okundu.

Meclis Üyesi Osman Maldır, okuduğu komisyon raporunda, Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezinde 567 öğrencinin eğitim gördüğü ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aldığının tespit edildiğini belirtti.

Öğrencilerin en fazla güzellik ve saç bakım hizmetleri bölümüne ilgi gösterdiğinin belirlendiğini ifade eden Maldır, "Bu alanda 277 öğrenci haftanın dört günü işletmeye gitmektedir. Diğer öğrenciler de motorlu araçlar, elektrik ve elektronik, yiyecek ve içecek hizmetleri, mobilya ve tasarım, metal, tesisat ve iklimlendirme, makine, bilişim, grafik ve fotoğraf, kuyumculuk, moda tasarım, muhasebe ve finansman ile inşaat tekonojileri alanında haftanın 4 günü işletmeye gitmektedir."

Maldır, raporda ayrıca Kırklareli Mesleki Eğitim Merkezinde de 1199 öğrencinin eğitim gördüğü bilgisinin bulunduğunu kaydetti.

CHP grup başkanı Volkan Ertan, raporun genişletilerek diğer ilçelerin de mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenci profilinin çıkarılması önerisinde bulundu.

Öneri, oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, 5 gündem maddesi daha görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
