Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları havadan görüntülendi

Güncelleme:
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Istranca Ormanları'nı beyaza bürüyüp kış manzaraları sundu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü, bölgedeki ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşlar, kar yağışını fırsat bilerek kar topu oynadı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Istranca Ormanları, dronla görüntülendi.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan ve meşe ile çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları, kar yağışının ardından kış manzaraları sundu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Mahyatepe mevkisinde, ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar, kar yağışını fırsat bilerek bölgede kar topu oynadı.

Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

