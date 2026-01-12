Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları havadan görüntülendi
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Istranca Ormanları'nı beyaza bürüyüp kış manzaraları sundu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü, bölgedeki ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşlar, kar yağışını fırsat bilerek kar topu oynadı.
Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan ve meşe ile çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları, kar yağışının ardından kış manzaraları sundu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Mahyatepe mevkisinde, ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.
Bazı vatandaşlar, kar yağışını fırsat bilerek bölgede kar topu oynadı.
Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel