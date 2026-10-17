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Kırklareli İl Yüzme Suyu Komisyonu Kıyıköy ve İğneada'daki boğulma olaylarını görüştü

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Kırklareli İl Yüzme Suyu Komisyonu Kıyıköy ve İğneada'daki boğulma olaylarını görüştü
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Kırklareli'nde İl Yüzme Suyu Komisyonu, Vali Yardımcıları Hasan Tanrıseven ve Mahmuthan Arslan başkanlığında toplandı. Toplantıda mevcut yüzme alanları ve yeni öneriler değerlendirildi; Kıyıköy ile İğneada'daki boğulma olaylarına yönelik tedbirler görüşüldü.

Kırklareli'nde İl Yüzme Suyu Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven ve Mahmuthan Arslan başkanlığında Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda, mevcut yüzme alanlarının durumu ve yeni yüzme alanı önerileri değerlendirildi.

Vize ilçesinin Kıyıköy beldesi ile Demirköy ilçesinin İğneada beldelerinde yaz aylarında meydana gelen boğulma olayları analiz edilerek, alınabilecek tedbirler ve yürütülecek çalışmalar görüşüldü.???????

Kaynak: AA
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