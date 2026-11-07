Kırklareli İl Özel İdaresi il genelinde 39 kilometrelik sathi kaplamayı tamamladı

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Kırklareli İl Özel İdaresince, sorumluluk alanındaki köylerde yol yapım ve altyapı yatırımları devam ediyor.

Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, il genelinde toplam 39 kilometrelik sathi kaplama yol çalışmasının tamamlandığını belirtti.

Köylerde konforlu ulaşım sağlamak amacıyla 89 kilometrelik bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kuşoğlu, ekiplerin köylere hizmet götürmek için yoğun mesai harcadığını söyledi.

Köy içi düzenleme ve altyapı projelerinin de devam ettiğini aktaran Kuşoğlu, "Sıcak asfalt çalışmalarımızın yanı sıra sorumluluk alanımızdaki 43 köyde 36 bin 38 metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışması devam ediyor. Ayrıca, 1 köyde otopark inşası tamamlandı. 7 köyde ise yağmur suyu ve altyapı akışını düzenleyen trapez kanal çalışmaları devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA