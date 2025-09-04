Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi Eylül Toplantısını Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Kırklareli İl Genel Meclisi, eylül ayı 4. birleşiminde Karakoç köyü yerleşik alanının yeniden tespiti konusunu görüşerek, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna oy birliğiyle onay verdi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Karakoç köyü yerleşik alanının yeniden tespiti için İl Encümenine gönderilmesi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okundu.

Raporda, Karakoç köyünün yerleşik alanının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmadığı belirtildi.

Gündem maddesi, komisyon raporu doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, 6 gündem maddesi görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
