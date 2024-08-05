Kırklareli İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli İl Genel Meclisi, ağustos ayı toplantısını Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, haziran ayı birleşimine ait tutanak özeti okundu ve yeni dönem çalışmaları hakkında konuşmalar yapıldı. CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da meclis üyelerini ziyaret ederek başarılar diledi.
Kırklareli İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi.
İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, haziran ayı birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.
Geriş, toplantıda yaptığı konuşmada, meclisin bir aylık tatili geride bıraktığını söyledi.
Meclisin yeni dönem çalışmalarında başarılar dileyen Geriş, toplantılarda alınacak kararların hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.
CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da meclis üyelerini ziyaret ederek başarılar diledi.
Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.