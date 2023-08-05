Kırklareli İl Emniyet Müdürü'ne veda yemeği düzenlendi
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Kırklareli'ndeki görevi sona eren İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'na veda yemeği düzenlendi. Yemekte konuşan Vali Birol Ekici, Çengeloğlu'na başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.
Kırklareli'ndeki görevi sona eren İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'na veda yemeği düzenlendi.
Polis Evi'nde gerçekleştirilen yemekte konuşan Vali Birol Ekici, Çengeloğlu'na Kırklareli'ndeki başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.
Yemeğe 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Vali Yardımcısı Yusuf Güler ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz katıldı.