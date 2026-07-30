Haberler

Kırklareli için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valiliği, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanak beklendiğini bildirdi.

Kırklareli Valiliği, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının istendiği açıklamada, hava muhalefeti dolayısıyla ulaşımda aksama, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi risklere karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, hava muhalefetinin 1 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Rakamlar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motosikletiyle vidanjöre çarpan 19 yaşındaki Nazlıcan hayatını kaybetti

Motosiklet tutkusu sonu oldu: Genç kız feci şekilde can verdi
Aziz Yıldırım bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatıyor

F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu
Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu

İnfial yaratan görüntü! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü

MasterChef Eren'in ölümü sonrası yürekleri dağlayan görüntü
Biri eski başbakan, diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar

Fena yakalandılar