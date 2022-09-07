Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Kırklareli haberi... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Kepirtepe mevkisinde Hamdi Arslan (19) idaresindeki 39 NC 350 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen 34 BGK 950 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arslan, hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel