Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'de Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi Güncel Haberler Kırklareli haberleri: KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir iş yerinde, Bizans dönemine ait altın sikke ele geçirildi. KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir iş yerinde, Bizans dönemine ait altın sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Lüleburgaz ilçesinde A.D.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu belirledi. A.D.'nin iş yerinde yapılan aramada Bizans İmparatorluğu 1'inci Justinus dönemine ait 1,54 gram ağırlığında altın sikke ele geçirildi.A.D. hakkındaki işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran Lüleburgaz Güncel Haberler

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