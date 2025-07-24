Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Personeli Kan Bağışında Bulundu
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılayı'nın düzenlediği kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu. 'Kan ver, hayat kurtar' sloganıyla yapılan etkinlikte, emniyet personeli kan bağışında bulunarak topluma örnek oldu.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılayınca İl Emniyet Müdürlüğü binasında kan bağış standı kuruldu.
"Kan ver, hayat kurtar" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyen emniyet personeli kan verdi.
Açıklamada, sağlıklı her vatandaşın kan bağışında bulunması gerektiği belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel