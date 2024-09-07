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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı polis memurunun üniformasını yırttı

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SAMSUN'un Atakum ilçesinde devriye gezen ekiplere direnerek polis memurunun üniformasını yırtan kişinin Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı O.C (28) olduğu belirlendi. Emniyete götürülen komiser yardımcısı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde devriye gezen ekiplere direnerek polis memurunun üniformasını yırtan kişinin Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı O.C (28) olduğu belirlendi. Emniyete götürülen komiser yardımcısı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye gezen ekipler, yerde yatan biri olduğu ihbarını alınca bölgeye gitti. Ekipler, burada içki içip yerde yatan H.G.'yi (42) ve otomobilin içindeki O.C.'yi gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan H.G.'ye müdahale etti. Otomobilin içine bakan polis, koltuk üzerinde tabanca ve kovan gördü. O.C., otomobilden inip, polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle O.C., polis memuru A.G.'nin üniformasını yırttı. Arbede sonra polis ekipleri, O.C.'yi etkisiz hale getirdi.

Şüphelinin üzerinde yapılan kimlik kontrolünde O.C.'nin Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olduğu tespit edildi. Otomobilde yapılan kontrollerde 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 3 kovan bulundu. Tabancalardan birinin O.C.'nin beylik tabancası olduğu diğerinin ise ağabeyi M.C.'nin taşıma ruhsatlı tabancası olduğu belirlendi.

Emniyete götürülen O.C., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin ise O.C.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi. O.C.'nin bu akşam Terme ilçesinde düğünü olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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