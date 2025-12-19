Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 35 kişi için tören düzenlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, törende yaptığı konuşmada, umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Umre ve hac ziyaretlerinin önemli olduğunu belirten Turan, yapılacak ibadetlerin kabul olması dileğinde bulundu.

Yapılan duaların ardında kafile kutsal topraklara uğurlandı.