Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Güncelleme:
Kırklareli'nden umreye gidecek 35 kişilik kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Törende Kırklareli Valisi Uğur Turan, umre ziyaretlerinin önemini vurguladı.

Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 35 kişi için tören düzenlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, törende yaptığı konuşmada, umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Umre ve hac ziyaretlerinin önemli olduğunu belirten Turan, yapılacak ibadetlerin kabul olması dileğinde bulundu.

Yapılan duaların ardında kafile kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
