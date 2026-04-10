Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki bir evin üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edilirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.
Yeni Mahalle'de O.S'ye ait binanın üçüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün de ekiplerin çalışmalarını takip etti.
Kaynak: AA / Nihat Evren