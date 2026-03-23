Kırklareli'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

KIRKLARELİ'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırklareli-İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde meydana geldi. Minibüs, hafif ticari araç ve 4 otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

