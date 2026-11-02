Kırklareli Değirmencik'te hayvan çiftliğinde çıkan yangında 210 buzağı telef oldu

Kırklareli Değirmencik'te hayvan çiftliğinde çıkan yangında 210 buzağı telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Değirmencik köyündeki hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında 210 buzağı telef olurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 210 buzağı telef oldu.
Değirmencik köyündeki hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 210 buzağı telef oldu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA