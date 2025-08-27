Kırklareli'de Yeni Yol Çalışmaları ve Trafik Düzenlemeleri

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi.

Bulut, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Karahıdır Mahallesi 6. Cadde'de yürütülen çalışmaları takip etti.

Yetkililerden bilgi alan Bulut, kent trafiğini rahatlatmak amacıyla alternatif güzergah oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yolun Karahıdır Mahallesi'ndeki köprüden başlayıp Eriklice köy yoluna bağlanacağını ifade eden Bulut, ekiplerin güzergah boyunca bisiklet yolu ve kaldırım çalışmasında bulunacağını kaydetti.

Yolun 2 bin 300 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde olacağını aktaran Bulut, yeni ulaşım aksıyla birlikte şehir içi trafiğindeki yoğunluğun önemli ölçüde düşeceğini söyledi.

Bulut, yolun yapımına destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

Trafik çizgileri ve yaya geçitleri boyanıyor

Kırklareli Belediyesince trafik çizgileri ve yaya geçitleri boyanıyor.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, 100. Yıl Caddesi ve İstiklal Caddesi'nde trafik çizgileri ve yaya geçidi çizgileri yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, trafikte yaya ve sürücüler açısından trafik çizgilerinin büyük önem taşıdığı, kentte yıpranan bölgelerde çalışmaların devam edeceği kaydedildi.