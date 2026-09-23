Kırklareli'de Vali Turan, Fen ve İmam Hatip Liselerinde öğrencilerle sohbet etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Fen Lisesi ile Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyarette bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile okulları gezen Turan, okul yöneticilerinden eğitim öğretim faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle de sohbet eden Turan, okulların güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Geleceğin teminatı olan gençlerin en iyi şartlarda yetişmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Turan, "Ülkemizin yarınlarını inşa edecek evlatlarımızın nitelikli bir eğitim alması, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi en büyük gayemizdir. İdarecilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA