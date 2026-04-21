Kırklareli'nde hastaya ilk kez tam kat kornea nakli yapıldı

Sağ gözünde görme kaybı yaşayan hasta, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tam kat kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.

Yaklaşık 2 yıl önce sağ gözünde görme kaybı yaşayan 72 yaşındaki Sefer Kabukara, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğine başvurdu.

Kabukara'nın gözündeki rahatsızlığın tedaviye yanıt vermemesi üzerine kornea nakli yapılmasına karar verildi.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Erol ile Yıldırım Kocapınar tarafından Kabukara'ya tam kat kornea nakli gerçekleştirildi.

Başarılı operasyonun ardından Kabukara, yaklaşık 2 yıl sonra yeniden görme yetisi kazandı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, organ ve doku nakline ilişkin son yıllarda Kırklareli'nde başarılı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığının "koruyan, üreten ve geliştiren sağlık" modelinin kentte uygulandığını belirten Cerit, bu kapsamda Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nitelikli ameliyatların sayısının arttığını ifade etti.

Özellikle görme kaybı yaşama riski bulunan ya da görme kaybı yaşayan hastalarda kornea naklinin büyük önem taşıdığını dile getiren Cerit, şehir dışından müracaat eden hastanın nakil işlemleri sayesinde yeniden sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Cerit, "Bugün hayata yeniden 'merhaba' diyen, görmeye kavuşan bir hastamız sağlığına kavuştu." dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Erol da Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez tam kat kornea naklini başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Hastanın yaklaşık 2 yıllık tedavi ve hazırlık sürecinin ardından nakil sonucu yeniden sağlığına kavuştuğunu anlatan Erol, "Bir ekip çalışması olarak bu cerrahiyi başarılı şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Hastanın artık hayata yeni bir pencere açması için gerekli işlemlerimizi yaptık ve sağlığına kavuştu."

Kabukara da yeniden görebildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Daha öncesinde çok az görüyordum şimdi sağlığıma kavuştum." diye konuştu.

Kocapınar da, ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti.