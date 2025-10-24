Kırklareli'de Sağlık ve Çevre Eğitimi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret etti.

Cerit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Bulut'a bilgi verdi.

Bulut da, sağlık alanında yapılan çalışmaların önemine değindi.

Öğrencilere su ve gıda israfı eğitimi verildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilkokul öğrencilerine su ve gıda israfı eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Atatürk İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Burada öğrencilere su ve gıda israfı ile balık tüketimi hakkında bilgi verildi.