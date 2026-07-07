Kırklareli İl Genel Meclisi patlayıcı tesisini onaylamadı

Kırklareli İl Genel Meclisi, Armağan köyüne yapılması talep edilen Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler Üretim ve Depolama Tesisine onay vermedi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen temmuz ayı son birleşimi yapıldı.

Toplantıda, Armağan köyüne yapılması planlanan Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler Üretim ve Depolama Tesisine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunda, tesis çevresinin ormanlarla kaplı olduğu, projenin güvenlik ve yangın açısından risksiz bir bölgede yapılması gerektiği görüşüne yer verildi.

Tesis yapım talebi komisyon raporu doğrultusunda reddedildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.