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Kırklareli'de otomobilde 40 kilo 300 gram metamfetamin bulundu, sürücü tutuklandı

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Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden otomobil sürücüsü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu R.Ş. ve V.M. Kırklareli Adliyesine sevk edildi.

İki şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden V.M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, otomobil sürücüsü R.Ş. tutuklandı.

Dereköy Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan R.Ş. yönetimindeki otomobili şüphe üzerine x-ray taramasına tabi tutmuş ve dedektör köpeği "Çinko"nun da desteğiyle otomobilin ön göğüs ve motor arasında özel bir bölme oluşturulduğu belirlenmişti.

Aramada, 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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