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Kırklareli'de Otomobil-Minibüs Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kırklareli'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

KIRKLARELİ'de otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü  Sebahattin Demircan öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ürünlü köyü yakınlarında meydana geldi. Sebahattin G.'nin kullandığı 39 FD 461 plakalı otomobil ile Sebahattin Demircan yönetimindeki 39 ES 272 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüsün sürücüsü Sebahattin Demircan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan sürücü Sebahattin G. ile eşi Nevin G., Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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