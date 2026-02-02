Haberler

Kırklareli'nde motosiklet ve motorlu bisikletler olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe çıkamayacak

Güncelleme:
Kırklareli Valiliği, kötü hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkamayacağını duyurdu. Önleyici tedbirler alınarak trafik ve can güvenliği sağlanacak.

Kırklareli Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkamayacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları sebebiyle önleyici tedbirler alındığı bildirildi.

Açıklamada, trafikte seyir ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacağı belirtildi.

Kaynak: AA
