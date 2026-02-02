Kırklareli'nde motosiklet ve motorlu bisikletler olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe çıkamayacak

Kırklareli Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkamayacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları sebebiyle önleyici tedbirler alındığı bildirildi.

Açıklamada, trafikte seyir ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacağı belirtildi.