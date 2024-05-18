Kırklareli'de Okul Servisleri ve Standart Dışı Plaka Denetimi
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresi güvenliği ve okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde servis araçları kontrol edilerek yaşanabilecek kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi. Ekipler, 57 araç ve sürücünün evraklarını kontrol etti. Denetimde 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Kırklareli'nde standart dışı plaka takılan 3 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent girişlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde ekipler 581 araç ve sürücüsünü denetledi. Standart dışı plaka takıldığı belirlenen 3 araç trafikten men edildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresi güvenliği ve okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde servis araçları kontrol edilerek yaşanabilecek kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.
Ekipler, 57 araç ve sürücünün evraklarını kontrol etti.
Denetimde 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Standart dışı plaka denetimi
Kırklareli'nde standart dışı plaka takılan 3 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent girişlerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimde ekipler 581 araç ve sürücüsünü denetledi.
Standart dışı plaka takıldığı belirlenen 3 araç trafikten men edildi.