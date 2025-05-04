Kırklareli'de Milliyetçiler Günü Programı Düzenlendi

Kırklareli'de Milliyetçiler Günü Programı Düzenlendi
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Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından düzenlenen Milliyetçiler Günü programında mehter takımı gösteri sundu. Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ve Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Yücepur'un konuşmalarının ardından Alperen Kekilli sahne aldı.

Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanlığınca Milliyetçiler Günü programı düzenlendi.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda mehter takımı gösteri sundu.

Ardından, Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Yücepur konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından programda Alperen Kekilli sahne aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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