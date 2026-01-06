Haberler

Kırklareli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Güncelleme:
Kırklareli Valiliği, kentte yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Vatandaşların tedbirli olmaları, olası olumsuzluklara karşı dikkat etmeleri istendi.

Kırklareli Valiliği yarın kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olması beklenen rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
