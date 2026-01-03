Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" 10 Ocak'ta kutlanacak

Kırklareli'nde, teması "korkutmak" olan Balkan geleneği Koleda, 10 Ocak'ta düzenlenecek.

Büyükmandıra Belediyesince organize edilecek etkinlikte vatandaşlar maskeler takacak, yüzlerini boyayıp çarşaflara sarınarak birbirlerini korkutacak.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine, 10 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek etkinliğe yerli ve yabancı turistleri davet etti.

Etkinliğe 50 binin üzerinde katılım beklediklerini ifade eden Çölgeçen, Koleda geleneğinin görülmeye değer olduğunu vurguladı.

Koleda'nın Balkan geleneği olduğunu ifade eden Çölgeçen, "Bu yıl binlerce yerli ve yabancı turistin etkinliğimize katılmasını bekliyoruz. Kışın en soğuk gecesinde beldemizde gençler yüzlerini boyadıktan sonra çarşaflara sarınıp birbirlerini korkutacaklar. Kadınlar evlerinde kabak tatlısı yapıp birbirlerine ikram edecek." dedi.

Çölgeçen, etkinliğin saat 15.00'te açılış kurdelesinin kesilmesi ve Koleda ateşinin yakılmasıyla başlayacağını kaydetti.

Koleda etkinliğinde neler yapılıyor?

Koleda etkinliğinde evlerde kabak tatlısı pişiriliyor. Aile fertleri, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını sesler çıkararak korkutuyor.

Daha sonra yakılan ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, konser eşliğinde eğleniyor. Katılımcılara kabak tatlısı ikram ediliyor.

Bu gelenek, Büyükmandıra Belediyesi tarafından 8 yıldır yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla yerine getiriliyor.