Kırklareli'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 2 Bin Samuray Arıcığı Salındı

Kırklareli'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 2 Bin Samuray Arıcığı Salındı
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele kapsamında 2 bin samuray arıcığı doğaya salındı. Bu proje ile ürün kayıplarının azaltılması ve kimyasal kullanımının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele kapsamında doğaya 2 bin samuray arıcığı salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kahverengi Kokarca Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi çerçevesinde, Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen samuray arıcıkları, zararlının yoğun görüldüğü alanlara bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kahverengi kokarca ile etkin ve çevre dostu bir mücadele yürüttüklerini söyledi.

Demirköy'de yapılan incelemelerde kahverengi kokarcanın özellikle fındık, elma, armut ve şeftali gibi ürünlere ciddi zarar verdiğinin belirlendiğini aktaran Karaca, "Biyolojik mücadele kapsamında zararlının yumurtalarına parazit etkisi yapan samuray arıcıkları doğaya salındı. Bu yöntemle hem ürün kayıplarını azaltmayı hem de kimyasal kullanımını en aza indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Karaca, projenin diğer ilçelerde de yaygınlaştırılmasının planlandığını belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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