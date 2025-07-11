Kırklareli'de Huzurevi İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Kırklareli'de Huzurevi İnşaatı Hızla Devam Ediyor
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 106 yataklı huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi inşaatında incelemelerde bulundu ve çalışmaların hızla ilerlediğini vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi inşaatında incelemede bulundu.

İnşaat sahasını gezen Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş dan bilgi aldı.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Turan, 106 yataklı Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin en kısa sürede hizmete kazandırılması için çalıştıklarını söyledi.

Turan, yatırımların kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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