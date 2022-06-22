Kırklareli'de Hint kenevirleri havadan tespit edildi: 2 gözaltı - Haberler

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Kırklareli'de Hint kenevirleri havadan tespit edildi: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Uğur Akagündüz - Güncel
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Kırklareli'de Hint kenevirleri havadan tespit edildi: 2 gözaltı

KIRKLARELİ'de, jandarma ekiplerinin havadan dron kullanarak düzenlediği operasyonda, tarla ve ev bahçelerine ekili 161 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

KIRKLARELİ'de, jandarma ekiplerinin havadan dron kullanarak düzenlediği operasyonda, tarla ve ev bahçelerine ekili 161 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, Üsküp beldesi ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde tarla ile ev bahçesine yasa dışı Hint keneviri ekildiğini belirledi. Havadan dronla yapılan çalışmanın ardından Üsküp'teki H.B.'ye (48) ait bahçede 28 kök Hint keneviri ile 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. H.B.'nin, kenevir bitkilerini yetiştirdikten sonra evinin özel bölmesinde kurutmaya bıraktığı saptandı.

Lüleburgaz'ın Ertuğrul köyünde ise T.U.'nun (28) tarlasında, etrafı branda ile çevrili 113 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel

Lüleburgaz Jandarma Üsküp Güncel Haberler

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