Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Kırklareli'de Elektrik Akımına Kapılan Çocuklar Taburcu Edildi

Kırklareli'de Elektrik Akımına Kapılan Çocuklar Taburcu Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde bir süs havuzunda elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki Miran Kaba ve 14 yaşındaki Fırat Divandiler, tedavi sonrası taburcu oldular. Olayda 4 kişi tutuklandı.

Kırklareli'nde çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki Miran Kaba ve 14 yaşındaki Fırat Divandiler taburcu edildi.

Süs havuzunda akıma kapılan Miran Kaba'nın Tekirdağ Şehir Hastanesi'ndeki, Miran'ı kurtarmak amacıyla havuza girerek akıma kapılan Fırat Divandiler'in ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

Aynı olayda yaralanan Levent Yüzer (34) 22 Nisan'da, Aydın Madenci (52) ise 25 Nisan'da tedavi gördükleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde taburcu edilmişti.

Ne olmuştu?

Yayla Mahallesi'nde 20 Nisan'da Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda Miran Kaba dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki Divandiler, Madenci ile Yüzer havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın olmadığını tespit etmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden işletme sahipleri ve elektrikçilerin aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.