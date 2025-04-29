Kırklareli'de Elektrik Akımına Kapılan Çocuklar Taburcu Edildi

Kırklareli'nde çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki Miran Kaba ve 14 yaşındaki Fırat Divandiler taburcu edildi.

Süs havuzunda akıma kapılan Miran Kaba'nın Tekirdağ Şehir Hastanesi'ndeki, Miran'ı kurtarmak amacıyla havuza girerek akıma kapılan Fırat Divandiler'in ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

Aynı olayda yaralanan Levent Yüzer (34) 22 Nisan'da, Aydın Madenci (52) ise 25 Nisan'da tedavi gördükleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde taburcu edilmişti.

Ne olmuştu?

Yayla Mahallesi'nde 20 Nisan'da Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda Miran Kaba dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki Divandiler, Madenci ile Yüzer havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın olmadığını tespit etmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden işletme sahipleri ve elektrikçilerin aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı.