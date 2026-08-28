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Arda Barlas’ın Cansız Bedeni Bulundu

Arda Barlas’ın Cansız Bedeni Bulundu
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Kırklareli’nin Vize ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren üç arkadaşı kurtarılan, kendisi kaybolan Arda Barlas’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıda bekleyen yakınları acı haberle yıkıldı; Barlas’ın cenazesi Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARDA'NIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kırklareli'nin Vize ilçesinde önceki gün denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaşı kurtarılan, kendisi ise kaybolan Arda Barlas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıda umutla bekleyen yakınları Barlas'ın ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadı.

Barlas'ın cansız bedeni Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şenol AKSOY/KIRKLARELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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