Kırklareli'nde ramazan davulcularının mesaisi başladı

Güncelleme:
Kırklareli'nde, sahur vaktinin habercileri olan davulcular, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sahur için hazırlık yaptı ve vatandaşları manilerle sahura davet etti.

Kırklareli'nde, sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular mesailerine başladı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan 28 davulcu son hazırlıklarını yaptı.

Davulcular daha sonra mesai yapacakları mahallelerde görevlerine başladı. Davulcular maniler eşliğinde vatandaşları sahura davet etti.

Davulculardan Muzaffer İtik, AA muhabirine ramazan ayı dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Yaklaşık 35 yıldır dede mesleği olan ramazan davulculuğunu yaptığını anlatan İtik, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Geleneği sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getiren İtik, "Yaklaşık 35 senedir bu heyecan benden gitmedi. İlk akşamın heyecanını yaşıyoruz. Neredeyse uyku uyumadık. Manilerimizi hazırladık. Bayrama kadar görevimizi icra ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA " / " + Özgün Tiran -
