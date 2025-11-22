Haberler

Kırklareli'de Çiftçilere Bitki Koruma Eğitimi Verildi

Güncelleme:
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında çiftçilere bitki koruma ürünleri hakkında bilgiler verildi. Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, bu eğitimlerle üreticilerin ürün kalitesini ve verimliliğini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere bitki koruma uygulamaları eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda çiftçilere, bitki koruma ürünlerinin tanımı, doğru ve güvenli uygulama yöntemleri, uygulama ekipmanlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, eğitim ile üreticilerin bilinçli uygulama yaparak, ürün kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Karaca, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanılmasının insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

