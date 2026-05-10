Kırklareli'nde Anneler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kırklareli Anneler Derneği, Anneler Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenledi. Dernek Başkanı Hülya Koyuncu, annelerin ailelerin en güçlü temeli olduğunu vurguladı.

Kırklareli Anneler Derneğince, Anneler Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Anneler Derneği Şube Başkanı Hülya Koyuncu ile dernek üyeleri, Atatürk Anıtı ile Zübeyde Hanım büstüne çelenk bıraktı.

Koyuncu, törende yaptığı konuşmada, Anneler Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.

Anne olmanın yalnızca bir evlat büyütmekten ibaret olmadığını ifade eden Koyuncu, sabrın, şefkatin ve karşılıksız sevginin hayat bulmuş hali olduğunu söyledi.

Annelerin, ailelerin en güçlü temelini oluşturduğunu belirten Koyuncu, "Çocuğunun ilk öğretmeni, ilk yol göstereni ve en güvenli limanıdır. Türk Anneler Derneği Kırklareli Şubesi olarak Anneler Günü'nü birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Törene, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un eşi Özge Bulut, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş, eşi Nehir Süzülmüş, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner ve eşi Filiz Yamaner ile dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Ünver
