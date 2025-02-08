Kırklareli'de 9/8'lik Türküler Konseri Düzenlendi
Kırklareli Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında '9/8'lik Türküler Konseri' düzenledi. Konserde Kırklareli Sanatseverler Derneği korosu performans sergiledi ve katılımcılar eşlik etti. Belediye Başkanı Derya Bulut, bu tür etkinliklerin vatandaşların stresinden uzaklaşmasına yardımcı olduğunu vurguladı.
Kırklareli Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "9/8'lik Türküler Konseri" düzenlendi.
Kırklareli Sanatseverler Derneği korosunca Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde türküler seslendirildi.
Koroya zaman zaman katılımcılarda eşlik etti.
Belediye Başkanı Derya Bulut, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.
Sanatseverler Derneği üyelerine teşekkür eden Bulut, bu tür etkinliklerle vatandaşların günlük yaşam stresinden uzaklaştıklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel