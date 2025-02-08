Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi

Hastanede skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam sandalyede can verdi
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Sıla bebek davasında cezalar vicdanları yaraladı! Bakanlık jet hızıyla harekete geçti

Sıla bebek davasında vicdanları yaralayan cezalar
Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi cinayet işledi! Paylaşımı daha vahim

"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"

Kırklareli'de 9/8'lik Türküler Konseri Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında '9/8'lik Türküler Konseri' düzenledi. Konserde Kırklareli Sanatseverler Derneği korosu performans sergiledi ve katılımcılar eşlik etti. Belediye Başkanı Derya Bulut, bu tür etkinliklerin vatandaşların stresinden uzaklaşmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Kırklareli Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "9/8'lik Türküler Konseri" düzenlendi.

Kırklareli Sanatseverler Derneği korosunca Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde türküler seslendirildi.

Koroya zaman zaman katılımcılarda eşlik etti.

Belediye Başkanı Derya Bulut, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.

Sanatseverler Derneği üyelerine teşekkür eden Bulut, bu tür etkinliklerle vatandaşların günlük yaşam stresinden uzaklaştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
img

Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer!
img

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
img

Hastanede skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam sandalyede can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfalı vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum

Vatandaşın vekilden akılalmaz isteği: Kadına bir tokat atamıyorum
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye'den destek istedi

Türkiye'den destek istediler! "Ağacın dalına başka kimse acımaz"
Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri

Terim'den dünya futbolunu sarsacak öneri
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.