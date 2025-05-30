Kırklareli Belediyesi Personeline Etik Davranış Eğitimi Verildi

Kırklareli Belediyesi Personeline Etik Davranış Eğitimi Verildi
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Kırklareli Belediyesi, personeline Kamu Yönetiminde Etik Davranış eğitimi düzenledi. Belediye Başkanı Derya Bulut, eğitimde etik değerlerin önemine vurgu yaparak, kaynakların etkin kullanımının ve güvenin sağlanmasının temelinin etik olduğuna dikkat çekti.

Kırklareli Belediyesi personeline Kamu Yönetiminde Etik Davranış eğitimi verildi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Kültür Merkezinde düzenlenen programda kamu hizmetinde güvenin temelinin, etik değerlerin rehberliğinde çalışmaktan geçtiğini söyledi.

Personelin etik farkındalığını güçlendirdiklerini ifade eden Bulut, bu tür eğitimlere önem verdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Halil Memiş tarafından katılımcılara eğitim verildi.

Demirköy'de yıl sonu sergisi açıldı

Demirköy Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanında düzenlenen sergi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sergi gezildi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
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