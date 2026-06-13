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Kırklareli Belediyesinden orman ve anız yangınlarına karşı uyarı

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Kırklareli Belediyesi, artan sıcaklıklarla birlikte orman ve kırsal alanlarda yangın riskine karşı vatandaşları anız yakmamaları, sigara izmariti atmamaları ve şüpheli durumlarda 112'yi aramaları konusunda uyardı.

Kırklareli Belediyesi, mevsimsel hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman ve kırsal alanlarda oluşabilecek yangın riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, doğayı, tarım alanlarını ve yaşam alanlarını korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu belirtildi.

Yangınların genellikle küçük bir ihmal veya kıvılcımla başladığına ve dikkatle önlenebileceğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlardan anız ve kontrolsüz ateş yakmamaları istendi.

Doğaya çöp ve sigara izmariti bırakılmamasının öneminin vurgulandığı açıklamada, "Unutmayalım, ihmal edilen küçük bir kıvılcım, geri dönüşü olmayan büyük kayıplara neden olabilir. Doğamızı koruyalım, geleceğimize sahip çıkalım." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların yangın açısından riskli veya şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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